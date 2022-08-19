Итальянская "Болонья" хочет приобрести полузащитника "Динамо" Моро
Итальянский клуб "Болонья" заинтересован в услугах хорватского полузащитника московского "Динамо" Николы Моро, сообщает в "Твиттере" журналист Николо Скира.
По данным источника, стороны уже начали переговоры о возможном переходе игрока. Добавим, что портал Transfermarkt оценивает полузащитника в девять миллионов евро.
За "Динамо" Моро выступает с весны 2020 года, проведя в общей сложности 65 матчей в составе бело-голубых, в которых он отметился пятью голами и таким же количеством результативных передач.
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ФК "Динамо" Москва