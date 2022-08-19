"Спартак" может приобрести камерунского нападающего Ганаго

По данным источника, красно-белые планируют взять нападающего в аренду, однако "Ланс" рассматривает возможность полной продажи игрока. Ранее из-за этого же французская сторона отказала "Краснодару", который хотел арендовать Ганаго.

Добавим, что Ганаго является игроком "Ланса" с 2020 года. За это время он провёл в составе команды 55 матчей, в которых забил 13 голов. Кроме того, в его активе 11 встреч за национальную сборную Камеруна.