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19 августа, 08:11

"Хороший выбор для него": Карпин положительно отреагировал на переход Дзюбы в турецкий клуб

Карпин оценил переход Дзюбы в турецкий "Адана Демирспор"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в беседе с ТАСС высказал своё мнение по поводу перехода нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб "Адана Демирспор".

"Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал", — заявил Карпин.

Итальянский бунтарь, украинский знакомый и неожиданный лидер: Знакомимся с клубом "Адана Демирспор", в который переходит Артём Дзюба

Итальянский бунтарь, украинский знакомый и неожиданный лидер: Знакомимся с клубом "Адана Демирспор", в который переходит Артём Дзюба

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро.

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T.me / dzyubaartem22

Шамиль Гаджиев

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