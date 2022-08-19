"Хороший выбор для него": Карпин положительно отреагировал на переход Дзюбы в турецкий клуб
Карпин оценил переход Дзюбы в турецкий "Адана Демирспор"
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в беседе с ТАСС высказал своё мнение по поводу перехода нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб "Адана Демирспор".
"Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал", — заявил Карпин.
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Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро.
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