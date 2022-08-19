"Хороший выбор для него": Карпин положительно отреагировал на переход Дзюбы в турецкий клуб

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в беседе с ТАСС высказал своё мнение по поводу перехода нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб "Адана Демирспор".

"Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал", — заявил Карпин.