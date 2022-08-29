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29 августа, 14:06

Режиссёр Сарик Андреасян выступил против показа пиратского контента в кинотеатрах

Режиссер Сарик Андреасян выступил против показа в кинотеатрах пиратского контента, а именно — голливудских фильмов, которые не были официально выпущены в России по решению создателей. Об этом он заявил в интервью изданию "Газете.ru".

"Показывать пиратский контент нельзя, даже если нет последствий. Я за честный рынок. Мы все уже взрослые, и быть авантюристами ни кинотеатрам, ни производителям лично я не рекомендую", — сказал он.

По словам Андреасяна, российские кинотеатры совершили большую ошибку, поддерживая исключительно иностранное кино последние 20 лет, а российское брали по остаточному принципу. Из-за этого многие производители ушли из бизнеса разочарованными, добавил режиссёр, так как не получали ни сеансов, ни рекламы от кинотеатров, а просто отдавали 50% стоимости билета.

"Логично, что сейчас всё рухнуло", — заключил кинодел.

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Ранее Лайф рассказывал, что ушедший из России IMAX запретил показ российских фильмов на своём оборудовании. Об этом сообщил гендиректор объединённой киносети "Формула кино / Синема парк" Алексей Васясин. При этом, по его словам, компания намерена вернуться в РФ "при первой же возможности".

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ТАСС / Тараканов Вадим

Григорий Воронцов

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