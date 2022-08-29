У петербургских педагогов может появиться форма
Глава Петербурга Беглов заявил о готовности помочь педагогам в вопросе корпоративной формы
Дефиле, состоявшееся на педсовете в Петербурге. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Анастасия Бирюкова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности помочь учителям Северной столицы в вопросе корпоративной формы. Об этом он сообщил на городском педсовете, в ходе которого состоялось дефиле, где сотрудникам образовательных учреждений рассказали о трендах, подчёркивающих образ педагога.
"Мы готовы рассмотреть опции и сертификаты, если будет решение о корпоративной одежде в школах", — сказал Беглов, отметив, что это очень интересная тема.
Как уточняет газета "Петербургский дневник", в ходе мероприятия вице-губернатор Ирина Потехина обратилась к учителям в зале и заявила, что решение зависит от них.
Ранее Лайф писал, что с 1 сентября педагоги начнут получать стимулирующие выплаты. А родители детей-школьников могут получить выходной и материальную поддержку. Кому она положена и каким может быть её размер, рассказала Нина Важдаева.