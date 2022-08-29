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29 августа, 13:59

У петербургских педагогов может появиться форма

Глава Петербурга Беглов заявил о готовности помочь педагогам в вопросе корпоративной формы

<p>Дефиле, состоявшееся на педсовете в Петербурге. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-08-29/u-pedagogov-peterburga-mozhet-poyavitsya-korporativnaya-forma" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a> / Анастасия Бирюкова</p>

Дефиле, состоявшееся на педсовете в Петербурге. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Анастасия Бирюкова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности помочь учителям Северной столицы в вопросе корпоративной формы. Об этом он сообщил на городском педсовете, в ходе которого состоялось дефиле, где сотрудникам образовательных учреждений рассказали о трендах, подчёркивающих образ педагога.

"Мы готовы рассмотреть опции и сертификаты, если будет решение о корпоративной одежде в школах", — сказал Беглов, отметив, что это очень интересная тема.

Как уточняет газета "Петербургский дневник", в ходе мероприятия вице-губернатор Ирина Потехина обратилась к учителям в зале и заявила, что решение зависит от них.

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Ранее Лайф писал, что с 1 сентября педагоги начнут получать стимулирующие выплаты. А родители детей-школьников могут получить выходной и материальную поддержку. Кому она положена и каким может быть её размер, рассказала Нина Важдаева.

Никита Осипов

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