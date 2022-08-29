НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 13:54

В Бразилии после 26 лет одиночества умер индеец по прозвищу "человек из дыры"

<p>Кадр с "Человеком из дыры". Обложка © <a href="https://www.survivalinternational.org/news/13331" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FUNAI</a></p>

Кадр с "Человеком из дыры". Обложка © FUNAI

Активисты в Бразилии нашли тело последнего представителя племени индейцев, не общавшегося с людьми. "Человек из дыры" прожил в одиночестве 26 лет, сообщает Национальный фонд индейцев Бразилии (FUNAI).

Тело обнаружила 23 августа во время обхода специальная мониторинговая группа. Оно находилось в гамаке в хижине индейца, стоящей на земле коренных народов танару. При этом каких-либо следов посторонних людей или борьбы не было. Тело мужчины доставят в Национальный институт криминалистики в Бразилиа.

Племя индейца истребили владельцы ранчо и лесорубы в 1980-х и 1990-х годах. С тех пор он скитался в одиночестве и всегда сопротивлялся попыткам вступить с ним в контакт. Прозвище "человек из дыры" получил из-за привычки выкапывать ямы, в которых он мог спать. Также в некоторых из них находились заострённые копья.

7 артефактов, доказывающих следы пребывания на Земле более высоких цивилизаций

7 артефактов, доказывающих следы пребывания на Земле более высоких цивилизаций

Лайф писал, что археологи обнаружили в Норвегии ранее неизвестное захоронение в корабле викингов. Длина судна составляет около девяти метров, оно находится под курганом. Также рядом были найдены следы других погребальных насыпей.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров