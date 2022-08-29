В Бразилии после 26 лет одиночества умер индеец по прозвищу "человек из дыры"

Активисты в Бразилии нашли тело последнего представителя племени индейцев, не общавшегося с людьми. "Человек из дыры" прожил в одиночестве 26 лет, сообщает Национальный фонд индейцев Бразилии (FUNAI).

Тело обнаружила 23 августа во время обхода специальная мониторинговая группа. Оно находилось в гамаке в хижине индейца, стоящей на земле коренных народов танару. При этом каких-либо следов посторонних людей или борьбы не было. Тело мужчины доставят в Национальный институт криминалистики в Бразилиа.

Племя индейца истребили владельцы ранчо и лесорубы в 1980-х и 1990-х годах. С тех пор он скитался в одиночестве и всегда сопротивлялся попыткам вступить с ним в контакт. Прозвище "человек из дыры" получил из-за привычки выкапывать ямы, в которых он мог спать. Также в некоторых из них находились заострённые копья.