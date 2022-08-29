Эксперт Онищенко рассказала о спасительном эффекте мяты и лаванды в жару

В последние жаркие дни лета к защитным средствам от солнца можно добавить косметику с охлаждающим эффектом. Как уточнила в беседе с газетой "Вести Подмосковья" бренд-менеджер ООО "Русская косметика" Олеся Онищенко, хорошо подойдут средства на основе ментола, лаванды и мяты.

Такие охлаждающие шампуни, гели, маски, бальзамы, тоники, мицеллярную воду можно найти и в магазине, и в аптеке. Эти продукты не только увлажняют и успокаивают кожу, но и убирают отёки, заметила эксперт.

"К примеру, охлаждающие гели для ног с ментолом в составе способны быстро снять ощущение тяжёлых стоп и подарить коже облегчение", — сказала специалист.

Если ментола в составе средства нет, в нём точно найдётся экстракт горной лаванды — она убирает с кожи раздражение, покраснения и сыпь, а выраженный охлаждающий эффект появляется сразу после нанесения. Кроме того, эти экстракты также используют в косметологии для борьбы с целлюлитом.

При этом для лица лучше использовать охлаждающие средства с гелевой или муссовой текстурой на водной основе без ментола, это могут быть огурец и алое, отметила Онищенко. Также важно приобретать продукт в виде стика, ролика, масок или патчей, они помогут держать эпидермис в норме на протяжении всего жаркого периода.