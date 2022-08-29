Мишустин заявил о продлении антисанкционных мер, доказавших эффективность

Меры по поддержке экономики, которые были приняты после введения санкций против РФ, показали эффективность. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, они будут продлены. Об этом глава кабмина РФ заявил входе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

"За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены", — сказал он.

По словам Мишустина, речь в том числе идёт об увеличении нормы авансирования в госзакупках и меры, регулирующей доли торговых сетей на внутреннем товарном рынке. Премьер РФ уверен в необходимости дальнейшей помощи отраслям преодолевать нынешние трудности. В связи с этим Мишустин предложил определить конкретные действия, завершить меры, которые уже дали ожидаемый эффект, и продлить действие отдельных решений, которые власти активно обсуждают, для продолжения работы в рамках долгосрочного стратегического планирования.