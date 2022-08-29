Мишустин заявил о продлении антисанкционных мер, доказавших эффективность
Меры по поддержке экономики, которые были приняты после введения санкций против РФ, показали эффективность. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, они будут продлены. Об этом глава кабмина РФ заявил входе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"За прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены", — сказал он.
По словам Мишустина, речь в том числе идёт об увеличении нормы авансирования в госзакупках и меры, регулирующей доли торговых сетей на внутреннем товарном рынке. Премьер РФ уверен в необходимости дальнейшей помощи отраслям преодолевать нынешние трудности. В связи с этим Мишустин предложил определить конкретные действия, завершить меры, которые уже дали ожидаемый эффект, и продлить действие отдельных решений, которые власти активно обсуждают, для продолжения работы в рамках долгосрочного стратегического планирования.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что санкции против Москвы и Минска нарастают, хотя Запад сам чувствует последствия. По его словам, западные страны пытаются обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе, прекрасно осознавая, что во многом сам виноват в сложившейся ситуации.
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