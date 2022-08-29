ВСУ пробили дыру в крыше спецблока ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реакторов

Украинские войска ударили из американской гаубицы М777 по Энергодару, зафиксировано попадание в крышу спецкорпуса на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщили в администрации региона.

"На данных кадрах попадание артиллерийского 155-мм снаряда в крышу спецкорпуса № 1 на территории атомной станции", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Снаряд был выпущен из американской гаубицы М777 из Никополя на противоположной стороне Днепра, добавили в администрации. Как уточнил член главного совета администрации Владимир Рогов, в спецкорпусе № 1 хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС.

Пробоина в спецкорпусе ЗАЭС. Обложка © Telegram-канал "Энергодарский связной"