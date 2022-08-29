ВСУ обстреляли Энергодар крупнокалиберными снарядами

Украинские военнослужащие за сутки выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по жилым районам Энергодара, среди мирных жителей есть раненые. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с [Запорожской] атомной станцией города Энергодар. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции", — сказал он.

Конашенков уточнил, что огонь ВСУ по городу вёлся с огневых позиций в районах населённых пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы эти огневые средства противника были подавлены.