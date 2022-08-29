ВСУ обстреляли Энергодар крупнокалиберными снарядами
ВСУ обстреляли Энергодар 8 крупнокалиберными снарядами, среди жителей есть раненые
Украинские военнослужащие за сутки выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по жилым районам Энергодара, среди мирных жителей есть раненые. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с [Запорожской] атомной станцией города Энергодар. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции", — сказал он.
Конашенков уточнил, что огонь ВСУ по городу вёлся с огневых позиций в районах населённых пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы эти огневые средства противника были подавлены.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк и Макеевку. В 6:30 под огнём оказался Киевский район Донецка, по нему выпустили пять снарядов "натовского" калибра — 155 миллиметров. В 6:35 и 6:50 украинские силовики выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки. Кроме того, удары пришлись также на Кировский район Донецка.
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