В Минобороны РФ раскрыли детали отражённой атаки дрона-камикадзе на ЗАЭС

В минувшее воскресенье украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Дрон удалось сбить на подлёте к спецкорпусу № 1, где хранятся ядерное топливо и твёрдые радиоактивные отходы.