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Опубликовано 29 августа 2022, 09:20

В Минобороны РФ раскрыли детали отражённой атаки дрона-камикадзе на ЗАЭС

Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбили около спецкорпуса с ядерными отходами Запорожской АЭС

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В минувшее воскресенье украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Дрон удалось сбить на подлёте к спецкорпусу № 1, где хранятся ядерное топливо и твёрдые радиоактивные отходы.

"Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьёзных разрушений и пострадавших нет", проинформировал представитель военного ведомства.

Фото © t.me / "Энергодарский связной"

Фото © t.me / "Энергодарский связной"

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В воскресенье стало известно, что военнослужащие РФ предотвратили теракт украинских силовиков, сбив беспилотник-камикадзе над Запорожской АЭС. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса АЭС, после чего сдетонировал его заряд. Беспилотник оказался американского производства. В Администрации Энергодара считают целью удара срыв визита на атомную станцию миссии МАГАТЭ. Между тем глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что аварию, которая может произойти на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ, по последствиям можно будет сопоставить с трагедиями Чернобыля и Фукусимы.

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Марина Калегина
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