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Регион
Опубликовано 28 августа 2022, 16:29
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Украинский дрон-камикадзе сбит над спецкорпусом Запорожской АЭС

Власти Энергодара сообщили о сбитом дроне-камикадзе ВСУ над Запорожской АЭС

ВС РФ сбили дрон ВСУ на подлёте к ЗАЭС. Фото © t.me / "Энергодарский связной"

ВС РФ сбили дрон ВСУ на подлёте к ЗАЭС. Фото © t.me / "Энергодарский связной"

Военнослужащие ВС РФ, охраняющие Запорожскую АЭС, предотвратили теракт ВСУ, уничтожив украинский беспилотник на подлёте к станции. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Энергодара.

Остатки сбитого дрона над ЗАЭС. Фото © t.me / "Энергодарский связной"

Остатки сбитого дрона над ЗАЭС. Фото © t.me / "Энергодарский связной"

"Военнослужащие ВС РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чём говорит траектория полёта барражирующего боеприпаса", — уточнил представитель администрации.

Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса АЭС, после чего сдетонировал его заряд. По данным властей, никто не пострадал, разрушения инфраструктуры не было.

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Как сообщалось, ВСУ продолжают вести обстрел Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки они два раза открывали огонь по территории АЭС. Всего было выпущено девять снарядов, в результате чего произошло поражение осколками линии трубопроводов.

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Татьяна Миссуми
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