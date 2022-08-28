Украинский дрон-камикадзе сбит над спецкорпусом Запорожской АЭС

Военнослужащие ВС РФ, охраняющие Запорожскую АЭС, предотвратили теракт ВСУ, уничтожив украинский беспилотник на подлёте к станции. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Энергодара.

Остатки сбитого дрона над ЗАЭС. Фото © t.me / "Энергодарский связной"

"Военнослужащие ВС РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чём говорит траектория полёта барражирующего боеприпаса", — уточнил представитель администрации.

Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса АЭС, после чего сдетонировал его заряд. По данным властей, никто не пострадал, разрушения инфраструктуры не было.