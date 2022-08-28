Украинский дрон-камикадзе сбит над спецкорпусом Запорожской АЭС
Власти Энергодара сообщили о сбитом дроне-камикадзе ВСУ над Запорожской АЭС
ВС РФ сбили дрон ВСУ на подлёте к ЗАЭС. Фото © t.me / "Энергодарский связной"
Военнослужащие ВС РФ, охраняющие Запорожскую АЭС, предотвратили теракт ВСУ, уничтожив украинский беспилотник на подлёте к станции. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Энергодара.
Остатки сбитого дрона над ЗАЭС. Фото © t.me / "Энергодарский связной"
"Военнослужащие ВС РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чём говорит траектория полёта барражирующего боеприпаса", — уточнил представитель администрации.
Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса АЭС, после чего сдетонировал его заряд. По данным властей, никто не пострадал, разрушения инфраструктуры не было.
Как сообщалось, ВСУ продолжают вести обстрел Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки они два раза открывали огонь по территории АЭС. Всего было выпущено девять снарядов, в результате чего произошло поражение осколками линии трубопроводов.