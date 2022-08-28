МЧС России направило ещё 4 самолёта на тушение пожаров в Ивановской области
Посёлок Талицы накануне ночью с заревом от пожара. Фото © VK / "БАРС | IvanovoNEWS | Иваново"
На тушение природных пожаров в Ивановской области отправлено четыре самолёта, а также 50 специалистов и 10 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
"Чрезвычайное ведомство для тушения природных пожаров направило три самолёта Ил-76, один самолёт Бе-200ЧС и аэромобильную группировку Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве пятидесяти человек и десяти единиц техники", — уточнили в ведомстве.
Пожары в Ивановской области у посёлка Талицы. Видео © VK / "БАРС | IvanovoNEWS | Иваново"
При необходимости в регион направят ещё один Бе-200ЧС. Всего на данный момент в Ивановской области привлечено более 570 человек и 75 единиц техники. На месте также работают два вертолёта Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.
Режим ЧС был введён 26 августа в Южском районе Ивановской области из-за лесного пожара возле посёлка Талицы. Очевидцы делятся кадрами в Сети, на них видно, что плотное задымление окутало ближайшие населённые пункты. На месте работают бригады пожарных.
Как также писал Лайф, огнеборцам удалось локализовать крупный лесной пожар в Ростовской области на площади 269 гектаров.