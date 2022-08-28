Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запастись одеялами на зиму
Украинцам стоит запастись дополнительными одеялами, грелками и шерстяными носками, поскольку температура в их квартирах этой зимой будет значительно ниже. Об этом The Guardian заявил глава правления украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его словам, в этому году отопление дадут намного позже, а закончат обогрев раньше обычного. Причём изменения затронут и саму температуру — вместо привычного тепла украинцам придётся подстраиваться под 17–18 градусов. Особенно заметно это станет, если отметки на термометрах поползут вниз, когда придут морозы и будет до десяти градусов ниже нуля и больше.
Витренко признал, что без финансовой поддержки газа точно будет не хватать. Это, в свою очередь, означает серьёзный риск выхода из строя энергосистемы. По его оценке, для импорта голубого топлива Украине потребуется порядка десяти миллиардов долларов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что грядущая зима для населения станет самой сложной в истории страны. Причина — высокие цены на газ. Он напомнил, что стоимость топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. А также заверил, что украинские власти пытаются сделать всё, чтобы подготовиться к наступлению зимнего периода.
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