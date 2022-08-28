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28 августа, 15:48

Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запастись одеялами на зиму

Украинцам стоит запастись дополнительными одеялами, грелками и шерстяными носками, поскольку температура в их квартирах этой зимой будет значительно ниже. Об этом The Guardian заявил глава правления украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, в этому году отопление дадут намного позже, а закончат обогрев раньше обычного. Причём изменения затронут и саму температуру — вместо привычного тепла украинцам придётся подстраиваться под 17–18 градусов. Особенно заметно это станет, если отметки на термометрах поползут вниз, когда придут морозы и будет до десяти градусов ниже нуля и больше.

Витренко признал, что без финансовой поддержки газа точно будет не хватать. Это, в свою очередь, означает серьёзный риск выхода из строя энергосистемы. По его оценке, для импорта голубого топлива Украине потребуется порядка десяти миллиардов долларов.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что грядущая зима для населения станет самой сложной в истории страны. Причина — высокие цены на газ. Он напомнил, что стоимость топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. А также заверил, что украинские власти пытаются сделать всё, чтобы подготовиться к наступлению зимнего периода.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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