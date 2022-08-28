МВД Австрии опровергло информацию об убийстве украинки Натальи Вовк

"Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации", — рассказали в министерстве.

Напомним, об убийстве украинки Натальи Вовк, подозреваемой в подрыве машины журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье, сообщило австрийское издание Exxpress. При этом оно опубликовало в качестве доказательств фотографию убитой два года назад в Москве невесты. Газета утверждала, что Вовк якобы нашли мёртвой на съёмной квартире с 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке.