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28 августа, 15:33
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МВД Австрии опровергло информацию об убийстве украинки Натальи Вовк

МВД Австрии опровергло информацию об убийстве исполнительницы покушения на журналистку Дарью Дугину — украинки Натальи Вовк, якобы произошедшее на территории страны, пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы ведомства.

"Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации", — рассказали в министерстве.

За 103 тысячи в месяц: Фото квартиры, которую украинка Вовк сняла перед убийством Дугиной

За 103 тысячи в месяц: Фото квартиры, которую украинка Вовк сняла перед убийством Дугиной

Напомним, об убийстве украинки Натальи Вовк, подозреваемой в подрыве машины журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье, сообщило австрийское издание Exxpress. При этом оно опубликовало в качестве доказательств фотографию убитой два года назад в Москве невесты. Газета утверждала, что Вовк якобы нашли мёртвой на съёмной квартире с 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке.

Обложка ©

Exxpress

Анатолий Симоненко
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