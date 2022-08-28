Рынок полыхает в Волжском на площади 7 тысяч квадратов

Рынок "Людмила" загорелся в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. На месте ЧП слышны взрывы, о пострадавших информация не поступала.

"В 17:05 (мск) 28.08.2022 поступило сообщение о пожаре по адресу Волгоградская область, город Волжский, улица 40 лет Победы, дом 61б... Площадь пожара увеличилась до семи тыс. кв. м. Проводится наращивание сил и средств", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине женщина с ребёнком выпрыгнули с четвёртого этажа, спасаясь от пожара. Ребёнок сбросил вниз одеяло, а прохожие развернули его, чтобы поймать мальчика. С собой "в полёт" он решил взять самокат. При падении мальчик ударился головой о подоконник, а 61-летняя женщина отделалась ушибом коленки.