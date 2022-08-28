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28 августа, 15:00

В чём суть праздника Ореховый Спас и чего категорически нельзя делать 29 августа

Россиянам рассказали, как правильно отмечать Ореховый Спас

Завтра, 29 августа, россияне отмечают Ореховый Спас. Праздник приурочен к перенесению нерукотворного образа Христа в Константинополь.

В этот день принято благодарить Бога за богатый урожай орехов и пшеницы, которые как раз поспевают к этому времени. Поэтому у предков была традиция рано утром идти в лес, чтобы набрать полную корзину урожая. Но в одиночку его было не принято есть, нужно было обязательно делиться с нуждающимися и угощать соседей. Считалось, что по первому ореху можно было определить будущее: если сладкий, значит, ожидает что-то хорошее, а если горький — быть беде.

В наше время в этот день принято из собранного урожая делать сладости и печь хлеб с орехами, делать спиртные настойки и заготовки на зиму. А вот лениться в этот день запрещено, потому как праздник посвящён труду.

Ореховый Спас принято отмечать с размахом, в весёлой компании. Обязательно в хорошем настроении, а выяснение отношений лучше отложить. Не поощряется в этот день стрижка волос и ногтей, чтобы не привлечь проблемы со здоровьем.

А сегодня, 28 августа, верующие отмечают один из важнейших христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы, который появился в память о смерти Божией Матери и совпадает с окончанием двухнедельного Успенского поста. В материале Лайфа можно ознакомиться с народными приметами, связанными с этим днём.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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