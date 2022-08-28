Европейцы нашли способ не платить за отдых в турецких отелях, их владельцы бьют тревогу

Волна мошенничества захлестнула турецкие отели: недобросовестные туристы нашли способ отдыхать бесплатно и оставаться при этом безнаказанными. Правда, доступен такой "бонус" преимущественно жителям европейских стран, ведь именно они могут расплачиваться с отелями при помощи "почтового перевода".

Как пишут турецкие СМИ, по сути, такой метод оплаты работает по принципу "отдохни сейчас, заплати потом". Счёт за отдых приходит туристу спустя примерно 4 месяца, однако к тому времени доказать, что он был в отеле, нереально — видео с камер удаляются, поэтому недобросовестные европейцы заявляют, что ни в каком отпуске не были.

Отельеры бьют тревогу и пытаются избавиться от лазейки. Как рассказал управляющий одним из отелей в Каше, пока доказать факт отдыха туриста крайне сложно, даже имея на руках все возможные документы. Причём в схеме могут быть замешаны не отдельные лица, а целые группы мошенников с IT-специалистами, которые отслеживают, чтобы оплата прошла именно по "почтовому переводу", и юристами, которые помогают туристу доказать, что ни в каком отеле его якобы не было.