Доктор Мясников перечислил продукты, ускоряющие старение

Российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что некоторые продукты могут ускорять старение. Особенно бить тревогу стоит тем, кто не может прожить без любимых бисквитных пирожных, рассказал он в своей авторской программе на телеканале "Россия-1".

Хоть они и невероятно вкусные, однако содержат лишь крахмал, сахар, соль и трансжиры и не несут никакой пользы организму, пояснил теледоктор. Однако если же кому-то крайне сложно вовсе отказаться от сладостей, то разово всё же можно побаловать себя. По словам врача, также лучше исключить из своего рациона сахар и соль, которые оказывают на организм отнюдь не положительное влияние.

"Потому что это всё вызывает старение, калечит наши сосуды, калечит наши клетки, вызывает нечувствительность к инсулину, запуская многие болезнетворные процессы, начиная от ожирения, диабета и заканчивая онкологией и инфарктом", — объяснил Мясников.