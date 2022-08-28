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28 августа, 14:35

Доктор Мясников перечислил продукты, ускоряющие старение

Российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что некоторые продукты могут ускорять старение. Особенно бить тревогу стоит тем, кто не может прожить без любимых бисквитных пирожных, рассказал он в своей авторской программе на телеканале "Россия-1".

Хоть они и невероятно вкусные, однако содержат лишь крахмал, сахар, соль и трансжиры и не несут никакой пользы организму, пояснил теледоктор. Однако если же кому-то крайне сложно вовсе отказаться от сладостей, то разово всё же можно побаловать себя. По словам врача, также лучше исключить из своего рациона сахар и соль, которые оказывают на организм отнюдь не положительное влияние.

"Потому что это всё вызывает старение, калечит наши сосуды, калечит наши клетки, вызывает нечувствительность к инсулину, запуская многие болезнетворные процессы, начиная от ожирения, диабета и заканчивая онкологией и инфарктом", — объяснил Мясников.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал о семи коварных привычках, приближающих старение. Существует мнение, что чем дольше остаёшься молодым, тем счастливее, активнее, успешнее будет жизнь. Избежать старения невозможно, однако этот процесс можно замедлить, отказавшись от нескольких плохих привычек. Подробнее — в нашем материале.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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