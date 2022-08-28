Жители канадской Альберты обматерили приехавшего вице-премьера страны Фриланд

Вице-премьера Канады Христю Фриланд нецензурно обругали в провинции Альберта, куда она прибыла с визитом. Об этом сообщает телеканал CTV.

Вице-премьера Канады Христю Фриланд обматерили в Альберте. Видео © Twitter / Vasilisa

Политик направлялась к лифту в мэрии города Гранд-Прери. На публикуемых кадрах её окликнули двое присутствовавших и "наградили" целым валом оскорблений с требованием поскорее "убраться" из региона, а напоследок назвали предательницей.