Жители канадской Альберты обматерили приехавшего вице-премьера страны Фриланд
Вице-премьера Канады Христю Фриланд нецензурно обругали в провинции Альберта, куда она прибыла с визитом. Об этом сообщает телеканал CTV.
Вице-премьера Канады Христю Фриланд обматерили в Альберте. Видео © Twitter / Vasilisa
Политик направлялась к лифту в мэрии города Гранд-Прери. На публикуемых кадрах её окликнули двое присутствовавших и "наградили" целым валом оскорблений с требованием поскорее "убраться" из региона, а напоследок назвали предательницей.
Ранее сообщалось, что власти Канады ввели санкции в отношении 62 физических лиц из России и одной организации оборонного сектора. Это не первые рестрикции страны против Москвы.
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