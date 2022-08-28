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28 августа, 14:32

Жители канадской Альберты обматерили приехавшего вице-премьера страны Фриланд

Вице-премьера Канады Христю Фриланд нецензурно обругали в провинции Альберта, куда она прибыла с визитом. Об этом сообщает телеканал CTV.

Вице-премьера Канады Христю Фриланд обматерили в Альберте. Видео © Twitter / Vasilisa

Политик направлялась к лифту в мэрии города Гранд-Прери. На публикуемых кадрах её окликнули двое присутствовавших и "наградили" целым валом оскорблений с требованием поскорее "убраться" из региона, а напоследок назвали предательницей.

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Ранее сообщалось, что власти Канады ввели санкции в отношении 62 физических лиц из России и одной организации оборонного сектора. Это не первые рестрикции страны против Москвы.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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