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28 августа, 14:02

Стало известно, когда Британия перестанет снабжать Украину оружием

Times: У Британии иссякнут оружие и деньги для Украины к концу года

Великобритания к концу года исчерпает свои военные и денежные ресурсы для поддержки Украины. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

"В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединённого Королевства в... (помощь Киеву) иссякнет к концу года", говорится в тексте.

По оценке издания, новому премьер-министру страны придётся решить, продолжать ли помогать Незалежной "миллиардами фунтов стерлингов" в ущерб финансовому благополучию государства. Газета приводит слова местного жителя: "Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев".

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Как писал Лайф, с начала октября цены на электроэнергию в Великобритании вырастут на 80% и тем самым достигнут рекордной суммы — 3549 фунтов, или 4,2 тысячи долларов, в год.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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