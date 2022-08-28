Стало известно, когда Британия перестанет снабжать Украину оружием

Великобритания к концу года исчерпает свои военные и денежные ресурсы для поддержки Украины. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

"В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединённого Королевства в... (помощь Киеву) иссякнет к концу года", — говорится в тексте.

По оценке издания, новому премьер-министру страны придётся решить, продолжать ли помогать Незалежной "миллиардами фунтов стерлингов" в ущерб финансовому благополучию государства. Газета приводит слова местного жителя: "Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев".