Стоимость электроэнергии в Великобритании с октября увеличится почти вдвое

С начала октября цены на электроэнергию в Великобритании вырастут на 80% и тем самым достигнут рекордной суммы — 3549 фунтов, или 4,2 тысячи долларов, в год. Информация следует из заявления Управления рынков газа и электроэнергии Соединённого Королевства (Ofgem).

"Увеличение отражает продолжающийся рост мировых оптовых цен на газ, которые начали расти по мере того, как мир освободился от пандемии коронавируса, и выросли до рекордных уровней из-за того, что Россия постепенно отключила поставки газа в Европу", — сказано в сообщении Ofgem.

Так, размер среднего счёта для британских домохозяйств увеличится более чем на 1578 фунтов, или 1,86 тысячи долларов, в год по сравнению с нынешним уровнем. При этом, по мнению специалистов, на этом рост не остановится и к апрелю 2023 года цена на электроэнергию может достичь 6,5 тысячи фунтов стерлингов, или 7,7 тысячи долларов, в год.