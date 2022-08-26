Состояние личного состава ВСУ назвали важнейшей проблемой киевского режима

Одной из важнейших проблем Вооружённых сил Украины на сегодняшний день является состояние личного состава войск. Об этом в материале для газеты Hill написал глава Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

"Важнейшая проблема <...> — несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах", — говорится в статье.

По словам Хумински, наиболее проблематичными для союзников Киева являются действия по поддержанию боеспособности украинских солдат. Эксперт отметил, что на плечи Запада ложится как вывод военных из зоны боевых действий для их физического и психологического восстановления, так и возвращение обратно на линию фронта после прохождения очередной подготовки.