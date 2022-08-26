Появилось видео со стрельбой в кафе Зеленограда, в результате которой погиб человек

На кадрах видно, что в ходе ссоры один из гостей заведения подошёл к столику и в упор выстрелил в сидящего мужчину. Тот сразу упал на пол. Затем преступник сделал ещё несколько выстрелов, ранив двух человек, после чего сбежал из кафе. Вскоре его задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщили в ведомстве, двое пострадавших госпитализированы, а в доме подозреваемого проводятся обыски.