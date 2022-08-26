Появилось видео со стрельбой в кафе Зеленограда, в результате которой погиб человек
Появилось видео с камер наблюдения в кафе Зеленограда, где минувшей ночью в ходе конфликта застрелили человека. Ролик опубликовал телеграм-канал Mash.
Стрельба в кафе Зеленограда. Видео © Telegram / Mash
На кадрах видно, что в ходе ссоры один из гостей заведения подошёл к столику и в упор выстрелил в сидящего мужчину. Тот сразу упал на пол. Затем преступник сделал ещё несколько выстрелов, ранив двух человек, после чего сбежал из кафе. Вскоре его задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщили в ведомстве, двое пострадавших госпитализированы, а в доме подозреваемого проводятся обыски.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", — говорится в сообщении СК.
Напомним, что стрельба произошла в заведении общественного питания по адресу микрорайон 6, корпус 617а. Лайф публиковал кадры с места происшествия.
Прокуратура Москвы