Два человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Швеции

В торговом центре Emporia в шведском городе Мальмё произошла стрельба, говорится в заявлении правоохранительных органов.

Полицейские машины, которые направляются к торговому центру Emporia в шведском городе Мальмё, где произошла стрельба. Видео © Twitter / Breaking 4 News

"Стрельба произошла в торговом центре Emporia в Мальмё. На месте находится полиция, место оцеплено", — сказано в сообщении.

По данным шведских СМИ, в результате случившегося, по предварительным данным, есть двое пострадавших. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что к месту инцидента направляются службы экстренной помощи. На улицах слышны сирены. Сообщается, что несколько магазинов закрыты.