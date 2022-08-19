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Опубликовано 19 августа 2022, 19:05

Два человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Швеции

В торговом центре Emporia в шведском Мальмё произошла стрельба

В торговом центре Emporia в шведском городе Мальмё произошла стрельба, говорится в заявлении правоохранительных органов.

Полицейские машины, которые направляются к торговому центру Emporia в шведском городе Мальмё, где произошла стрельба. Видео © Twitter / Breaking 4 News

"Стрельба произошла в торговом центре Emporia в Мальмё. На месте находится полиция, место оцеплено", — сказано в сообщении.

По данным шведских СМИ, в результате случившегося, по предварительным данным, есть двое пострадавших. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что к месту инцидента направляются службы экстренной помощи. На улицах слышны сирены. Сообщается, что несколько магазинов закрыты.

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Ранее Лайф писал, что полиции американского Лас-Вегаса пришлось ловить по улицам города преступника, который устроил там нечто вроде геймплея из популярной игры GTA. Он угнал один автомобиль, попытался завладеть ещё двумя, стрелял в полицию, таранил машины стражей порядка, но в итоге попался.

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Twitter / Breaking 4 News

Никита Осипов
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