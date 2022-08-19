Мухоморы для шаманских практик и медузы: Врач назвал необычные причины отравлений

Руководитель отдела клинической токсикологии Алексей Лодягин рассказал о необычных отравлениях, с которыми доставляют петербуржцев в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Так, летом в больницу зачастую попадают те, кто съел опасные грибы, причём некоторые делали это для "укрепления иммунитета".

"Недавно лежал пациент 48 лет, который сказал, что принимает мухоморы для шаманских практик. Но передозировал, поступил в состоянии выраженного психомоторного возбуждения. Требовалось проведение терапии, направленной на выведение яда из организма, то есть детоксикационной терапии", — сказал Лодягин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Кроме того, в больницу попадают люди после отравления ядом змей. Врач отметил, что в прошлом году на отделение было 15 человек с укусами пресмыкающихся. В основном пациенты были с укусами обыкновенной гадюки, однако иногда медицинская помощь им требовалась после встречи с экзотическими обитателями фауны, например с чёрной мамбой. Были случаи, когда люди получали ожоги от медуз, с которыми сталкивались во время купания в море.