Диетолог назвала продукты, которые опасно хранить в холодильнике

Долгое хранение макарон и круп в холодильнике может привести к отравлению. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявила диетолог Елена Соломатина.

"Нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны, крупы. Во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, продукт быстро портится. Даже через пару дней можно получить отравление. Те же салаты с заправками типа оливье тоже не хранятся в холодильнике", — отметила она.

Эксперт добавила, что не рекомендуется помещать в холодильник томаты и хлеб. Опасно долго хранить в таком аппарате чай, кофе и различные травы, подчеркнула Соломатина. Специалист добавила, что не стоит оставлять в холоде специи, сухофрукты, печенье и орехи. При этом безопасно хранить в холодильнике лапшу быстрого приготовления и консервы, но они не испортятся и в тепле, заключила диетолог.