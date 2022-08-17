В Литве порекомендовали владельцам заведений не отказывать в обслуживании россиянам

Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы порекомендовала владельцам отелей и кафе не отказывать в сервисе туристам из России. Об этом рассказала президент организации Эвалда Шишкаускене в интервью LTR.

По её словам, отельеры и владельцы заведений вправе устанавливать любые правила для своих заведений, но ассоциация выступает против установления официального запрета на оказание услуг россиянам.

"Вчера правление ассоциации обсуждало этот вопрос, однако решило не поддерживать такую инициативу, так как в ней нет необходимости. В Литву сейчас приезжают только единичные туристы из России", — сказала Шишкаускене.

Идея объявить весь литовский сектор гостиничного и ресторанного бизнеса зоной "без русских" принадлежит управляющему Пакруойской усадьбой Гедрюсу Климкявичюсу. Он заявил LTR, что из-за конфликта на Украине "российским туристам необходимо показать, что они в Литве нежеланные гости", и распорядился не пускать граждан РФ на территорию поместья.