В МИД РФ заявили о колоссальном росте товарооборота между Москвой и Пекином

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что товарооборот между Москвой и Пекином в текущем году растёт колоссальными темпами.

"У нас выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях — от высшего до регионального — в различных сферах и секторах", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

В прошлом году, по словам представителя МИД РФ, товарооборот между странами составил около 140 миллиардов долларов.