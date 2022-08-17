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17 августа, 13:15

В МИД РФ заявили о колоссальном росте товарооборота между Москвой и Пекином

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что товарооборот между Москвой и Пекином в текущем году растёт колоссальными темпами.

"У нас выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях — от высшего до регионального — в различных сферах и секторах", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

В прошлом году, по словам представителя МИД РФ, товарооборот между странами составил около 140 миллиардов долларов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин указал на рекордный товарооборот между РФ и Ираном. На встрече с иранским лидером Ибрахимом Раиси глава государства также отметил, что страны укрепляют взаимодействие по международной безопасности.

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Pixabay

Наталья Исакова

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