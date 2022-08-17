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17 августа, 13:13

Бурятия обязала граждан носить маски в транспорте и закрытых помещениях

Бурятия первой из российских регионов вновь обязала жителей носить маски в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях. Решение, принятое оперштабом 15 августа, опубликовано на сайте правительства.

"Лицам, находящимся на территории республики, с целью защиты организма от вируса необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания", — сказано в записи.

Теперь гражданам необходимо носить маски при посещении медицинских и аптечных учреждений, организаций социального обслуживания стационарного типа, кинотеатров и театров, торговых центров, а также в общественном транспорте, в том числе на железной дороге и в такси. Кроме того, защитные средства необходимы на культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятиях в закрытых сооружениях.

В детских лагерях вводится запрет на встречу детей с посетителями, включая родителей. Допуск персонала к работе будет происходить после тестирования. Изменения внесены в указ главы республики от 03 марта 2022 года.

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Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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