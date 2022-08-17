Ущерб от разрушительного пожара в Ростовской области составил более 19 млн рублей

Крупный природный пожар на площади 331 гектар в Усть-Донецком районе Ростовской области полностью потушен, предварительный ущерб оценивается минимум в 19 миллионов рублей. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Проведены первые подсчёты ущерба, причинённого нескольким домовладениям в результате пожара. Они показывают ущерб более чем в 19 миллионов рублей. Работа комиссий по оценке ущерба продолжается, и эта сумма увеличится", — передаёт слова спасателей ТАСС.

В МЧС также добавили: поскольку лесной пожар перекинулся на жилые объекты в станице Верхнекундрюченской, от огня пострадало более 70 строений. Это 14 жилых домов, 54 хозпостройки, кафе и здание почты.

"Также сгорели два автомобиля и несколько теплиц. Всего в результате пожара пострадало 31 домовладение", — уточнили в ведомстве.