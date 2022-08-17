Ущерб от разрушительного пожара в Ростовской области составил более 19 млн рублей
Крупный природный пожар на площади 331 гектар в Усть-Донецком районе Ростовской области полностью потушен, предварительный ущерб оценивается минимум в 19 миллионов рублей. Об этом сообщили в экстренных службах.
"Проведены первые подсчёты ущерба, причинённого нескольким домовладениям в результате пожара. Они показывают ущерб более чем в 19 миллионов рублей. Работа комиссий по оценке ущерба продолжается, и эта сумма увеличится", — передаёт слова спасателей ТАСС.
В МЧС также добавили: поскольку лесной пожар перекинулся на жилые объекты в станице Верхнекундрюченской, от огня пострадало более 70 строений. Это 14 жилых домов, 54 хозпостройки, кафе и здание почты.
"Также сгорели два автомобиля и несколько теплиц. Всего в результате пожара пострадало 31 домовладение", — уточнили в ведомстве.
Напомним, лесной пожар в районе Ростовской области вспыхнул 15 августа. К вечеру он охватил 30 гектаров, а за ночь перекинулся на жилые дома в станице Верхнекундрюченской. Из-за пожара более 60 человек были эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал.
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