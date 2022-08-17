"Аэрофлот" объявил о возобновлении полётов на Сейшелы с 8 октября

Авиакомпания "Аэрофлот" с 8 октября возобновляет прямое авиасообщение с Сейшельскими островами. Об этом сказано в сообщении перевозчика.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы на Маэ (Сейшельские Острова). Полёты будут выполняться с 8 октября 2022 года", — говорится в записи.