"Аэрофлот" объявил о возобновлении полётов на Сейшелы с 8 октября
Авиакомпания "Аэрофлот" с 8 октября возобновляет прямое авиасообщение с Сейшельскими островами. Об этом сказано в сообщении перевозчика.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы на Маэ (Сейшельские Острова). Полёты будут выполняться с 8 октября 2022 года", — говорится в записи.
Рейсы будут осуществляться по понедельникам и субботам. А в зимнем расписании с ноября улететь можно будет по понедельникам и пятницам.
Ранее были названы 14 стран, в которые россияне могут улететь прямыми рейсами. Наибольшее число маршрутов у "Аэрофлота", "Азимута" и Nordwind Airlines.
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