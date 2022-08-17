В Британии назвали рутинной операцией действия самолёта, нарушившего границу РФ
Посольство Британии: Нарушивший границу РФ самолёт-разведчик выполнял "рутинную операцию"
Британский самолёт-разведчик, который в понедельник, 15 августа, нарушил границу РФ, выполнял "рутинную операцию". Об этом заявили в Посольстве Великобритании в Москве.
"Российский МиГ-31 совершил опасный манёвр сближения с самолётом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа", — говорится в сообщении.
Диппредставительство утверждает, что экипаж находился в контакте с российскими диспетчерами и "действовал безопасно и профессионально".
Напомним, самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос, Мурманская область. Благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31БМ британский разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей РФ.
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