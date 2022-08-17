В Британии назвали рутинной операцией действия самолёта, нарушившего границу РФ

Британский самолёт-разведчик, который в понедельник, 15 августа, нарушил границу РФ, выполнял "рутинную операцию". Об этом заявили в Посольстве Великобритании в Москве.

"Российский МиГ-31 совершил опасный манёвр сближения с самолётом Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа", — говорится в сообщении.

Диппредставительство утверждает, что экипаж находился в контакте с российскими диспетчерами и "действовал безопасно и профессионально".