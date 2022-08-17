Минюст Украины ждёт масштабная чистка ради "нормализации зарплат"
Глава Минюста Украины анонсировал масштабные сокращения для "нормализации зарплат"
Руководитель Министерства юстиции Украины Денис Малюська объявил о сокращении штата ведомства. Об этом он написал в соцсетях. Решение принято для "нормализации заработных плат", уточнил он.
На сегодняшний день уже сокращено количество заместителей министра на три должности и число межрегиональных управлений юстиции с восьми до четырёх. Также в два раза было уменьшено количество заместителей руководителей межрегиональных управлений и количество подчинённых организаций.
"Вскоре последует сокращение среднего и нижнего звена, а также поэтапная переаттестация работников", — отметил Малюська.
Для оставшихся сотрудников будет увеличена нагрузка, добавил глава ведомства. При этом никто из них не будет застрахован от дальнейшей "нормализации".
А ранее Лайф писал, что Зеленский хочет поменять главнокомандующего ВСУ. По данным издания "Телеграф", Валерия Залужного президент планирует назначить министром обороны Украины, а на его место поставить действующего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Сайт Минюста Украины