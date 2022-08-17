Минюст Украины ждёт масштабная чистка ради "нормализации зарплат"

Руководитель Министерства юстиции Украины Денис Малюська объявил о сокращении штата ведомства. Об этом он написал в соцсетях. Решение принято для "нормализации заработных плат", уточнил он.

На сегодняшний день уже сокращено количество заместителей министра на три должности и число межрегиональных управлений юстиции с восьми до четырёх. Также в два раза было уменьшено количество заместителей руководителей межрегиональных управлений и количество подчинённых организаций.

"Вскоре последует сокращение среднего и нижнего звена, а также поэтапная переаттестация работников", — отметил Малюська.

Для оставшихся сотрудников будет увеличена нагрузка, добавил глава ведомства. При этом никто из них не будет застрахован от дальнейшей "нормализации".