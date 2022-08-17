В Татарстане мужчина умер после удаления зубов

В Татарстане мужчина оказался парализован и умер после похода к стоматологу. Об этом сообщает телеканал НТР-24.

В конце марта Денис Батманов приехал в родной город Казань, чтобы посетить стоматологов. После удаления двух зубов у мужчины начала опухать щека, при этом отёк становился только больше. В начале апреля он обратился в 7-ю городскую больницу. Там ему пришлось делать ещё одну операцию, во время которой у Дениса остановилось сердце. Врачи ввели Батманова в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.

Спустя несколько дней мужчину удалось вывести из этого состояния и продолжить лечение. При этом пациент не разговаривал, не двигался и питался через трубочку. В начале июня Батманова выписали из больницы, заявив, что, вероятно, в этом состоянии он останется навсегда. О мужчине стали заботиться родные. Однако прошлой ночью его сердце остановилось.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Татарстану в беседе с РИА "Новости", по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".