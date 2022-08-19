Заблудившаяся в лесу петербурженка съела поганку, чтобы не умереть от голода, но умерла от отравления
В Петербурге заблудившаяся в лесу девушка насмерть отравилась бледной поганкой
Жительница Санкт-Петербурга заблудилась в лесу и насмерть отравилась грибами, которые ела от голода. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на руководителя отдела клинической токсикологии НИИ имени Джанелидзе Алексея Лодягина.
"Пациентка поступила к нам с тяжелейшей печёночной недостаточностью, спасти её не удалось", — рассказал он.
Лодягин добавил, что за прошлый год в НИИ Джанелидзе вылечили 37 пациентов с отравлением грибами. В нынешнем сезоне в медучреждение поступило уже 14 человек, зафиксирован один летальный исход. При этом медики ожидают наплыва пациентов ближе к осени, ведь грибной сезон только начался.
В пресс-службе больницы изданию "Фонтанка" уточнили, что студентка съела бледную поганку, являющуюся одним из самых опасных грибов, который вызывает тяжелейшие поражения печени.
Ранее эксперт Дмитрий Тихомиров рассказал, безопасно ли покупать лисички на рынке. Он предупредил, что лучше не покупать завядшие грибы с потемневшими краями.
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