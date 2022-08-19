Заблудившаяся в лесу петербурженка съела поганку, чтобы не умереть от голода, но умерла от отравления

Жительница Санкт-Петербурга заблудилась в лесу и насмерть отравилась грибами, которые ела от голода. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на руководителя отдела клинической токсикологии НИИ имени Джанелидзе Алексея Лодягина.

"Пациентка поступила к нам с тяжелейшей печёночной недостаточностью, спасти её не удалось", — рассказал он.

Лодягин добавил, что за прошлый год в НИИ Джанелидзе вылечили 37 пациентов с отравлением грибами. В нынешнем сезоне в медучреждение поступило уже 14 человек, зафиксирован один летальный исход. При этом медики ожидают наплыва пациентов ближе к осени, ведь грибной сезон только начался.