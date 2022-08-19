Эксперт Тихомиров рассказал, безопасно ли покупать лисички на рынке

Покупать лисички на рынке безопасно, ведь такие грибы хранятся долго. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил ведущий программы "Царство грибов" на телеканале "Живая планета" Дмитрий Тихомиров.

"Я думаю, что лисички с рук и на рынке покупать относительно безопасно. У лисичек есть огромное преимущество перед другими грибами. Это срок хранения: они могут оставаться свежими несколько дней, другие грибы на такое не способны. И спутать их с какими-то ядовитыми двойниками, по мне, невозможно", — отметил он.

Тихомиров предупредил, что лучше не покупать завядшие лисички с потемневшими краями. Специалист также рассказал, что люди обычно собирают такие грибы жёлтого и белого цвета. Чёрную лисичку, как правило, принимают за поганку, однако она является очень ароматной, отметил эксперт. Зачастую такой гриб можно встретить на юге России, заключил Тихомиров.