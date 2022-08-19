Республику Алтай накрыл августовский снегопад
В Республике Алтай минувшей ночью неожиданно прошёл снег. Туристы и жители региона в соцсетях поделились видео с заснеженными пейзажами.
Республику Алтай накрыл мощный августовский снегопад. Видео © VK / Регион 22 / Алтай туулар
"С первым снегом! 18 августа 2022 года! Республика Алтай", — говорится в комментарии к одному из роликов.
Судя по кадрам, в высокогорьях Алтая уже во всю можно играть в снежки. Также в ролике демонстрируется, как снегом занесло окрестности Улуганского перевала. Многие интернет-пользователи были весьма удивлены погодными условиями, а некоторые философски заметили, что у природы не бывает плохой погоды.
Тем временем в Москве и Подмосковье жаркая погода держится уже несколько недель подряд. Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, как долго в столичном регионе будет такая погода.
Кадр из видео VK / Регион 22