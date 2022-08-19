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19 августа, 12:06

Республику Алтай накрыл августовский снегопад

В Республике Алтай минувшей ночью неожиданно прошёл снег. Туристы и жители региона в соцсетях поделились видео с заснеженными пейзажами.

Республику Алтай накрыл мощный августовский снегопад. Видео © VK / Регион 22 / Алтай туулар

"С первым снегом! 18 августа 2022 года! Республика Алтай", — говорится в комментарии к одному из роликов.

Судя по кадрам, в высокогорьях Алтая уже во всю можно играть в снежки. Также в ролике демонстрируется, как снегом занесло окрестности Улуганского перевала. Многие интернет-пользователи были весьма удивлены погодными условиями, а некоторые философски заметили, что у природы не бывает плохой погоды.

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Тем временем в Москве и Подмосковье жаркая погода держится уже несколько недель подряд. Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, как долго в столичном регионе будет такая погода.

Обложка ©

Кадр из видео VK / Регион 22

Наталья Исакова

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