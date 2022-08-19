Республику Алтай накрыл августовский снегопад

"С первым снегом! 18 августа 2022 года! Республика Алтай", — говорится в комментарии к одному из роликов.

Судя по кадрам, в высокогорьях Алтая уже во всю можно играть в снежки. Также в ролике демонстрируется, как снегом занесло окрестности Улуганского перевала. Многие интернет-пользователи были весьма удивлены погодными условиями, а некоторые философски заметили, что у природы не бывает плохой погоды.