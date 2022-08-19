Лукашенко: Белоруссия не собирается нападать на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет никакого намерения нападать на Украину. Об этом он сообщил на встрече с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района.
"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Белоруссии и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", — приводит слова белорусского лидера БелТА.
Лукашенко также подчеркнул, что это "никакая не Украина воюет сегодня с Россией", а весь блок НАТО и прежде всего Соединённые Штаты. И, если бы Америка не продолжала "подстёгивать боевые действия за счёт Польши, Европа бы уже давно прекратила эту войну", добавил политик.
Ранее Лайф сообщал, что Белоруссия ввела платный въезд в зоны ожидания на пограничных пунктах пропуска. Теперь все транспортные средства при въезде должны оплачивать регистрацию в системе электронной очереди.