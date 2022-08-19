Лукашенко: Белоруссия не собирается нападать на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет никакого намерения нападать на Украину. Об этом он сообщил на встрече с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение: вот Украину будем бомбить с территории Белоруссии и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", — приводит слова белорусского лидера БелТА.

Лукашенко также подчеркнул, что это "никакая не Украина воюет сегодня с Россией", а весь блок НАТО и прежде всего Соединённые Штаты. И, если бы Америка не продолжала "подстёгивать боевые действия за счёт Польши, Европа бы уже давно прекратила эту войну", добавил политик.