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19 августа, 11:51

Союзные силы вошли в Соледар и взяли под контроль несколько улиц

Союзные силы РФ, ДНР и ЛНР покинули промзону Соледара и вошли в город, под контролем — уже несколько улиц. Об этом заявил в пятницу офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населённого пункта", — сказал он в эфире Первого канала.

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Ранее Лайф рассказывал, что Народная милиция Луганской Народной Республики полностью владеет ситуацией на территории завода Knauf в промзоне города Соледара в Донецкой Народной Республике.

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ТАСС / Гердо Владимир

Александра Вишнякова

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