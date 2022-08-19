Союзные силы вошли в Соледар и взяли под контроль несколько улиц

Союзные силы РФ, ДНР и ЛНР покинули промзону Соледара и вошли в город, под контролем — уже несколько улиц. Об этом заявил в пятницу офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населённого пункта", — сказал он в эфире Первого канала.