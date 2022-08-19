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Опубликовано 19 августа 2022, 10:07

Минобороны: ВКС России уничтожили более 50 боевиков "Азова" и "Айдара" в ДНР

ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации нацбатальонов "Азов"* и "Айдар" в районах Николаевки и Соледара в ДНР, уничтожив свыше 50 боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием <...> уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", сообщил Конашенков.

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Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ в районе населённого пункта Старый Салтов Харьковской области.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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