МО РФ: Боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 покинувших позиции бойцов ВСУ

Боевики украинского вооружённого формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих ВСУ, оставивших позиции в Харьковской области под натиском российских войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населённый пункт", — сказал он в ходе брифинга.

Расстрел военнослужащих участниками формирования "Кракен" произведён для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ, добавил генерал-лейтенант.