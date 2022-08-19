МО РФ: Боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 покинувших позиции бойцов ВСУ
Боевики украинского вооружённого формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих ВСУ, оставивших позиции в Харьковской области под натиском российских войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населённый пункт", — сказал он в ходе брифинга.
Расстрел военнослужащих участниками формирования "Кракен" произведён для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ, добавил генерал-лейтенант.
Ранее Лайф рассказывал, что в Харькове украинские военные разместились в общежитии университета. По словам начальника Национального управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, позиции тяжёлой бронетехники и склады боеприпасов на территории частных домовладений ВСУ разместили на улице Торговой в Днепре.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine