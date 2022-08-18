В Харькове украинские военные разместились в общежитии университета

Мизинцев добавил, что украинские военные также разместили позиции тяжёлой бронетехники и склады боеприпасов на территории частных домовладений на улице Торговой в Днепре. При этом никакой эвакуации людей из данного района не проводилось. Кроме того, по словам генерал-полковника, в Николаеве в здании промышленного профессионального училища на улице Винграновского украинские военные оборудовали казарму и опорный пункт, а на подступах к учреждению развёрнуты блокпосты и огневые точки.