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18 августа, 19:08

В Харькове украинские военные разместились в общежитии университета

Минобороны РФ: В Харькове ВСУ оборудовали позиции в общежитии университета

Военнослужащие Украины оборудовали позиции и разместили склад боеприпасов в общежитии университета в Харькове. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове в общежитии университета (улица Отакара Яроша) размещены подразделения ВСУ, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники", — сказал он в ходе брифинга.

Мизинцев добавил, что украинские военные также разместили позиции тяжёлой бронетехники и склады боеприпасов на территории частных домовладений на улице Торговой в Днепре. При этом никакой эвакуации людей из данного района не проводилось. Кроме того, по словам генерал-полковника, в Николаеве в здании промышленного профессионального училища на улице Винграновского украинские военные оборудовали казарму и опорный пункт, а на подступах к учреждению развёрнуты блокпосты и огневые точки.

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Как сообщал Лайф, ранее российские военные ликвидировали свыше 90 иностранных наёмников в Харькове. А в Николаевской области авиацией ВКС РФ был нанесён удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й мехбригады ВСУ. В результате было уничтожено восемь единиц техники.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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