В Харькове украинские военные разместились в общежитии университета
Минобороны РФ: В Харькове ВСУ оборудовали позиции в общежитии университета
Военнослужащие Украины оборудовали позиции и разместили склад боеприпасов в общежитии университета в Харькове. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Харькове в общежитии университета (улица Отакара Яроша) размещены подразделения ВСУ, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники", — сказал он в ходе брифинга.
Мизинцев добавил, что украинские военные также разместили позиции тяжёлой бронетехники и склады боеприпасов на территории частных домовладений на улице Торговой в Днепре. При этом никакой эвакуации людей из данного района не проводилось. Кроме того, по словам генерал-полковника, в Николаеве в здании промышленного профессионального училища на улице Винграновского украинские военные оборудовали казарму и опорный пункт, а на подступах к учреждению развёрнуты блокпосты и огневые точки.
Как сообщал Лайф, ранее российские военные ликвидировали свыше 90 иностранных наёмников в Харькове. А в Николаевской области авиацией ВКС РФ был нанесён удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й мехбригады ВСУ. В результате было уничтожено восемь единиц техники.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine