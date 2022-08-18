Зеленский назвал условие для переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только в том случае, если Россия выведет военных с контролируемых РФ территорий. Об этом он сказал после трёхсторонней встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.