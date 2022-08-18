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18 августа, 17:18

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ

Зеленский допустил возможность диалога после вывода сил РФ с контролируемых территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только в том случае, если Россия выведет военных с контролируемых РФ территорий. Об этом он сказал после трёхсторонней встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", — приводит слова украинского лидера агентство Anadolu в "Твиттере".

Что осталось за кулисами переговоров Эрдогана и Зеленского во Львове

Что осталось за кулисами переговоров Эрдогана и Зеленского во Львове

Ранее Лайф рассказывал, что Эрдоган заявил о намерениях обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной. Он отметил, что этот вопрос интересует всех, кто следит за событиями.

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ТАСС / ZUMA

Варвара Романова

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