Зеленский назвал условие для переговоров с РФ
Зеленский допустил возможность диалога после вывода сил РФ с контролируемых территорий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только в том случае, если Россия выведет военных с контролируемых РФ территорий. Об этом он сказал после трёхсторонней встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
"Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", — приводит слова украинского лидера агентство Anadolu в "Твиттере".
Ранее Лайф рассказывал, что Эрдоган заявил о намерениях обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной. Он отметил, что этот вопрос интересует всех, кто следит за событиями.
ТАСС / ZUMA