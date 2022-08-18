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18 августа, 17:06

Эрдоган заявил о намерениях обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о намерениях обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос обмена пленными между РФ и Украиной. Об этом лидер республики сказал в ходе пресс-конференции во Львове, где он участвовал в переговорах с главой Незалежной Владимиром Зеленским и генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем.

"Всех, кто следит за событиями, интересует, что произошло с процессом обмена пленными. Конечно, на встрече мы обсудили тему обмена военнопленных и те инициативы, которые есть у нас в связи с этим. И в этом контексте мы с господином Путиным, российской стороной продолжим оценку всех итогов нынешней встречи", — отметил президент Турции.

Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским во Львове

Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским во Львове

Напомним, что Эрдоган сегодня, 18 августа, прибыл во Львов, где сначала встретился с Зеленским, а затем была проведена трёхсторонняя встреча с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, которая продлилась всего 40 минут.

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ТАСС / EPA / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / POOL

Никита Осипов

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