Эрдоган заявил о намерениях обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о намерениях обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос обмена пленными между РФ и Украиной. Об этом лидер республики сказал в ходе пресс-конференции во Львове, где он участвовал в переговорах с главой Незалежной Владимиром Зеленским и генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем.

"Всех, кто следит за событиями, интересует, что произошло с процессом обмена пленными. Конечно, на встрече мы обсудили тему обмена военнопленных и те инициативы, которые есть у нас в связи с этим. И в этом контексте мы с господином Путиным, российской стороной продолжим оценку всех итогов нынешней встречи", — отметил президент Турции.