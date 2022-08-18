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18 августа, 15:16

Переговоры Эрдогана, Зеленского и Гутерриша во Львове продлились всего 40 минут

<p>Гутерриш и Зеленский на переговорах во Львове. Обложка © <a href="https://president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-u-lvovi-zustrivsya-z-generalnim-sekretare-77129" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Администрации Президента Украины</a></p>

Гутерриш и Зеленский на переговорах во Львове. Обложка © Сайт Администрации Президента Украины

Во Львове завершилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Переговоры продлились менее часа.

"Переговоры продолжались всего 40 минут", — говорится в сообщении турецкого новостного портала Haberturk.

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Напомним, 17 августа генсек НАТО Антониу Гутерриш прибыл во Львов для переговоров с Зеленским и Эрдоганом в четверг. А 19 августа политик прибудет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю.

Ирина Фальке

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