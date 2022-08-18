Переговоры Эрдогана, Зеленского и Гутерриша во Львове продлились всего 40 минут
Гутерриш и Зеленский на переговорах во Львове. Обложка © Сайт Администрации Президента Украины
Во Львове завершилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Переговоры продлились менее часа.
"Переговоры продолжались всего 40 минут", — говорится в сообщении турецкого новостного портала Haberturk.
Напомним, 17 августа генсек НАТО Антониу Гутерриш прибыл во Львов для переговоров с Зеленским и Эрдоганом в четверг. А 19 августа политик прибудет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю.