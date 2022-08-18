Зеленский раскрыл темы переговоров с Эрдоганом во Львове
Зеленский заявил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг ЗАЭС и военное сотрудничество
Эрдоган и Зеленский на встрече во Львове. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове совершенствование зерновой сделки, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
"Во время встречи во Львове мы обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность улучшения зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС", — написал украинский лидер в телеграм-канале.
Кроме того, стороны затронули вопросы оборонного сотрудничества. Каких-либо подробностей Зеленский раскрывать не стал.
Напомним, что Эрдоган сегодня прибыл во Львов из польского города Жешув, где приземлился его самолёт. Сначала турецкий лидер встретился с Зеленским, а затем была проведена трёхсторонняя встреча с участием генсека ООН Антониу Гутерриша.