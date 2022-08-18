Зеленский раскрыл темы переговоров с Эрдоганом во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове совершенствование зерновой сделки, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

"Во время встречи во Львове мы обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность улучшения зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС", — написал украинский лидер в телеграм-канале.

Кроме того, стороны затронули вопросы оборонного сотрудничества. Каких-либо подробностей Зеленский раскрывать не стал.