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18 августа, 15:10

Зеленский раскрыл темы переговоров с Эрдоганом во Львове

Зеленский заявил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг ЗАЭС и военное сотрудничество

<p>Эрдоган и Зеленский на встрече во Львове. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official</a></p>

Эрдоган и Зеленский на встрече во Львове. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове совершенствование зерновой сделки, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

"Во время встречи во Львове мы обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность улучшения зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС", — написал украинский лидер в телеграм-канале.

Кроме того, стороны затронули вопросы оборонного сотрудничества. Каких-либо подробностей Зеленский раскрывать не стал.

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Напомним, что Эрдоган сегодня прибыл во Львов из польского города Жешув, где приземлился его самолёт. Сначала турецкий лидер встретился с Зеленским, а затем была проведена трёхсторонняя встреча с участием генсека ООН Антониу Гутерриша.

Наталья Исакова

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