Эрдоган и Зеленский начали переговоры во Львове

Во Львове стартовали переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал A Haber.

До этого издание, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что турецкий лидер в ходе встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем предложит украинскому лидеру организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным.