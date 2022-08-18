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18 августа, 12:21

Эрдоган и Зеленский начали переговоры во Львове

A Habe: Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского

Во Львове стартовали переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал A Haber.

До этого издание, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что турецкий лидер в ходе встречи с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем предложит украинскому лидеру организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее политолог Владимир Корнилов рассказал, что станет главной темой трёхсторонних переговоров во Львове. Эксперт также обратил внимание на важную роль Эрдогана в реализации продуктовой сделки.

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Офис президента Украины

Артур Лапсаков

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