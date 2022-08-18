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Опубликовано 18 августа 2022, 10:47

Политолог рассказал, что станет главной темой трёхсторонних переговоров во Львове

Эксперт Корнилов: На трёхсторонних переговорах во Львове будет обсуждаться зерновая сделка

Главной темой трёхсторонних переговоров во Львове между главами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским, а также генсеком Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерришем будет реализация зерновой сделки. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

"Для [генсека ООН] Гутерриша она (зерновая сделка. — Прим. Лайфа) очень важна. ООН долго упрекали, что та бездействует и не способна решить никакого практического вопроса. При помощи лично Гутерриша удалось в какой-то степени облегчить проблему так называемой зерновой блокады, которая во многом высосана из пальца", — сказал он.

Политолог также обратил внимание на важную роль Эрдогана в реализации продуктовой сделки. Специалист напомнил, что лидер республики старается предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Эксперт также предположил, что Гутерриш и Эрдоган могут поставить перед Зеленским вопрос о мирном выходе из конфликта в Незалежной.

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Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган, который сегодня посетит Львов, предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.

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Никита Осипов
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