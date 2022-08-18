Политолог рассказал, что станет главной темой трёхсторонних переговоров во Львове

Главной темой трёхсторонних переговоров во Львове между главами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским, а также генсеком Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерришем будет реализация зерновой сделки. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

"Для [генсека ООН] Гутерриша она (зерновая сделка. — Прим. Лайфа) очень важна. ООН долго упрекали, что та бездействует и не способна решить никакого практического вопроса. При помощи лично Гутерриша удалось в какой-то степени облегчить проблему так называемой зерновой блокады, которая во многом высосана из пальца", — сказал он.

Политолог также обратил внимание на важную роль Эрдогана в реализации продуктовой сделки. Специалист напомнил, что лидер республики старается предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Эксперт также предположил, что Гутерриш и Эрдоган могут поставить перед Зеленским вопрос о мирном выходе из конфликта в Незалежной.