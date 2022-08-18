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18 августа, 10:44

В "Бешикташе" заявили, что никогда не интересовались Дзюбой

Турецкий клуб "Бешикташ" не подписывал контракт с российским нападающим Артёмом Дзюбой и никогда не проявлял к нему интереса. Об этом заявил президент стамбульской команды Ахмед Нур Чеби.

"Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались", — заявил Нур Чеби "Спорт-Экспрессу".

Российский клуб предлагал Дзюбе 1,5 миллиона евро в год, но он отказался от перехода

Российский клуб предлагал Дзюбе 1,5 миллиона евро в год, но он отказался от перехода

Ранее сам Дзюба выложил в соцсетях видео из Стамбула и показал домашний стадион "Бешикташа". До этого стало известно, что футболист близок к переходу в турецкий клуб "Адана Демирспор", который предложил нападающему зарплату в полтора миллиона евро за сезон.

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ФК "Зенит"

Шамиль Гаджиев

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