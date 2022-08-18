В "Бешикташе" заявили, что никогда не интересовались Дзюбой

Турецкий клуб "Бешикташ" не подписывал контракт с российским нападающим Артёмом Дзюбой и никогда не проявлял к нему интереса. Об этом заявил президент стамбульской команды Ахмед Нур Чеби.

"Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались", — заявил Нур Чеби "Спорт-Экспрессу".