В "Бешикташе" заявили, что никогда не интересовались Дзюбой
Турецкий клуб "Бешикташ" не подписывал контракт с российским нападающим Артёмом Дзюбой и никогда не проявлял к нему интереса. Об этом заявил президент стамбульской команды Ахмед Нур Чеби.
"Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях. Мы никогда им не интересовались", — заявил Нур Чеби "Спорт-Экспрессу".
Ранее сам Дзюба выложил в соцсетях видео из Стамбула и показал домашний стадион "Бешикташа". До этого стало известно, что футболист близок к переходу в турецкий клуб "Адана Демирспор", который предложил нападающему зарплату в полтора миллиона евро за сезон.
ФК "Зенит"